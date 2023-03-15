Российские военные взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении
Минобороны: российские военные взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Успешными действиями на передовой отличились бойцы группировки «Запад».
Российские военные взяли под контроль часть промзоны и уничтожили группу украинских диверсантов на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«На купянском направлении подразделения 6-й общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что возле Синьковки в Харьковской области уничтожены диверсанты из 14-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации назвал ситуацию в Донбассе «очень жесткой» и решающей для будущего страны. Он заявил, что киевский режим решил направить еще полтриллиона гривен (около триллиона рублей) на закупку оружия, включая беспилотники.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с пленным украинским солдатом, который сообщил, что иностранные наемники киевского режима обирают тела своих убитых в бою соратников, а также употребляют спиртное и наркотики на позициях.
- 15 мар
- Крупный схрон: в Херсонской области нашли тайник ВСУ
- 15 мар
- Не числом, а умением: лучшее видео из зоны СВО за день
- 15 мар
- «Вселяют ужас»: почему стрелки из США боятся российских снайперов
- 15 мар
- «У меня дед с такой воевал»: боец показал, как громит укронацистов «кувалдой Сталина»
- 15 мар
- Ужесточение наказания: Госдума приняла закон, защищающий всех участников СВО
- 15 мар
- Посол Антонов назвал провокацией появление дрона США над Черным морем
- 14 мар
- При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб мужчина
- 14 мар
- Главное о спецоперации за сегодня, 14 марта
- 14 мар
- «Не обсуждается»: в Кремле ответили о возможности второй волны мобилизации
- 14 мар
- «Мародерят у двухсотых»: зачем наемники ВСУ в Артемовске обирают убитых
Читайте также
60%
-0.27 80.52
-0.09
Нашли ошибку?