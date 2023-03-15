ВСУ выпустили около 90 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33

Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате обстрелов уточняется.

ВСУ выпустили около 90 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики продолжают регулярно обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. Об очередных артиллерийских ударах ночью и днем ранее сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

Уточняется, что 46 снарядов из ствольной артиллерии в течение вчерашнего дня прилетели с украинской стороны в населенные пункты Алешки, Покровское, Кардашинка, Подлесное, Крынки, Корсунка, Днепряны.

Еще 43 снаряда ударили ночью по Новой Каховке, Каховке, Горностаевке и Солонцам. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры в результате обстрелов уточняется.

На днях две девушки погибли в результате удара украинских боевиков по Волновахе. Ракета из РСЗО HIMARS прилетела на задний двор Первого республиканского супермаркета, возле которого всегда большое скопление людей.

Еще два человека пострадали в Донецке. Там при обстреле школы снарядами натовского калибра 155 миллиметров осколочные ранения получили учитель начальных классов и уборщица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрыве автомобиля в Мелитополе погиб мужчина.

Тема:
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