Кремль: Путину доложено об инциденте с американским БПЛА над Черным морем

В Креме сообщили, что главе РФ Владимиру Путину известно об инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом, который упал в акваторию Черного моря вблизи Крыма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об этом во время общения с журналистами.

Корреспонденты поинтересовались, докладывали ли Путину об обнаружении БПЛА MQ-9 недалеко от Крымского полуострова, и обсуждала ли Москва произошедшее с руководством США.

«Если вы имеете ввиду высший уровень — нет, никаких контактов не было», — ответил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президенту известно о сложившейся ситуации.

«Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть, конечно, докладывали», — возмутился пресс-секретарь.

Песков заключил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по упавшему американскому дрону, так как оно четко объяснило обстоятельства произошедшего.

В военном ведомстве ранее прокомментировали, что российскими ВКС было зафиксировано нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства. На месте начали работу истребители для идентификации нарушителя. Однако авиация в контакт с БПЛА не вступала и не применяла в его отношении бортовое оружие. В свою очередь, беспилотник начал терять высоту после резкого маневрирования и упал в Черное море.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп вызвал посла РФ в США Антонова из-за инцидента над Черным морем.