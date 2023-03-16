«По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров

Около 15 лет назад налоговая полиция с пристрастием следила за первыми лицами шоу-бизнеса. Сегодня, кажется, руки дошли и до блогеров.

В отношении семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье, как говорят в народе, об отмывании денег. В последней публикации отец семейства напрямую заявил, что не скоро будет на связи. Кажется, интернет-знаменитости готовятся к реальному аресту.

Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился своим мнением о ситуации и заявил, что уголовное дело Чекалиных — лишь звено в большой цепи, которая может быть запущена правоохранительными органами в отношении блогеров-миллионников.

По многолетним наблюдением эксперта, допросы и обыски медийных людей никогда не проходят просто так. Обычно следственные действия в отношении знаменитостей, обладающих самостоятельной аудиторией, согласовываются «по всей вертикали» в соответствующем силовом ведомстве.

«Потому что любое следственное действие, а тем более уже возбуждение уголовного дела или предъявление обвинения, оно, безусловно, вызовет определенный общественный резонанс, резонанс в средствах массовой информации, в блогосфере. Именно поэтому все это согласовывается», — объяснил Жорин.

Адвокат добавил, что с самого начала, когда вокруг Чекалиных поднялся шум, у него появилось устойчивое предположение, что эта история может носить системный характер.

Чекалины публикуют фото с допроса. Форто: Instagram* / ler_chek

Ни для кого не секрет, что популярные блогеры зачатую обходят систему налогообложения и используют «не совсем правильные алгоритмы» уплаты, что позволяет платить государству меньше положенного или вовсе не платить.

«Вполне возможно, сейчас блогеры перестали быть неприкасаемыми, и данное уголовное дело может являться первым в цепочке большого количества других аналогичных уголовных дел. И я предполагаю, что выбор правоохранителей именно на данных персонажах остановился неслучайно, поскольку мы видим, исходя из цифр, о каких масштабных денежных потоков идет речь», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

Жорин считает, что следствие не ограничится одной семьей и вскоре возьмется за других топовых блогеров. Их денежный оборот, считает эксперт, может быть сопоставим с бюджетом какого-нибудь региона России, а интуиция подсказывает ему о повторении 2000-х годов, когда налоговая полиция обратила внимание на первых лиц российского шоу-бизнеса и начала проверки.

«После этого все топовые артисты, а за ними вслед и все остальные, завели себе ИП или ООО. В основном, ИП, конечно. Встали на упрощенную систему налогообложения. Бюджет стал получать деньги. В данном случае очередь дошла до блогеров, и скоро мы увидим и услышим новые имена, фамилии, пароли, явки и суммы недоимок», — заключил адвокат.

Лерчек вместе с супругом стали фигурантами громкого уголовного дела о неуплате более 300 миллионов рублей налогов. По данным следствия, Чекалина на протяжении нескольких лет придерживалась незаконной схемы распределения доходов на счета друзей и родственников. При этом, ее выручка давно превысила предусмотренный упрощенной системой налогообложения лимит.

Ранее 5-tv.ru писал, откуда у блогеров Чекалиных миллиардные заработки.

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