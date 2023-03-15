Российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском

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Игорь Рязов
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Переход населенного пункта под контроль российских сил позволит расширить окружение Артемовска.

Российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские силы освободили село Зализнянское в ДНР от украинских боевиков. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК „Вагнер“», — сказал бизнесмен в аудиосообщении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

Село Зализнянское находится рядом с Артемовском. Его переход под контроль российских сил позволит расширить окружение города.

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Сегодня также стало известно о попытке боевиков ВСУ отступить из Артемовска по проселочным дорогам. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что националисты уходят пешком и несут серьезные потери. Бронетехника застревает в грязи из-за весенней распутицы.

Украинские командиры призывают Киев дать приказ об отступлении из Артемовска. Они опасаются попасть в котел, как это было в Дебальцево восемь лет назад. Однако Владимир Зеленский решил продолжить оборону и бросает на удержание города все больше ресурсов. Это вызывает раздражение в Белом доме.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал «жесткие» и «болезненные» бои в Донбассе решающими для Украины.

Тема:
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