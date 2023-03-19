Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
Визит президента Сирии Башара Асада в Москву заставил задуматься о цикличности истории.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Гердо; 5-tv.ru
Сирия поддерживает спецоперацию России по защите Донбасса и признает вхождение в ее состав новых четырех регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Главный российский союзник на Ближнем Востоке подтвердил неизменность курса. Дамаск, кстати, одним из первых признал и Крым российским. Свою логику глава Сирии объяснил во время визита на этой неделе в Москву.
Во-первых, он признает право жителей этих регионов на самоопределение, тем более учитывая, что это исторически российские территории. Ну а во-вторых сирийский президент видит в событиях на Украине гораздо более масштабную борьбу Москвы с неонацистской идеологией, которая имеет глубокие корни.
«Очень рад вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются», — сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.
«Я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю „старые“ и „новые нацисты“, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, так и сейчас он стал их поддерживать в нынешнее время», — сказал Асад.
Визит сирийского президента заставил задуматься о цикличности истории. Все развивается по спирали, повторяясь, но в другом месте и в другом масштабе. Как раз в эти мартовские дни, но в 2011 году, в Сирии вспыхнули первые массовые беспорядки. Начиналось все стандартно — вышли протестовать студенты, их задержала полиция. В СМИ рассказали, что стражи порядка действовали жестко — на следующий день на улицы вышло в разы больше протестующих, начались стычки с полицией. Западные политики требовали обеспечить свободу манифестаций и понеслось. Это ситуация в Сирии 2011 года или на Украине в 2014 году? Методички цветных революций не меняются с годами. И там и там ситуация закончилась гражданской войной. Только Асад не бежал, в отличие от Януковича.
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