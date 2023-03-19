Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27

Визит президента Сирии Башара Асада в Москву заставил задуматься о цикличности истории.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Гердо; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Сирия поддерживает спецоперацию России по защите Донбасса и признает вхождение в ее состав новых четырех регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Главный российский союзник на Ближнем Востоке подтвердил неизменность курса. Дамаск, кстати, одним из первых признал и Крым российским. Свою логику глава Сирии объяснил во время визита на этой неделе в Москву.

Во-первых, он признает право жителей этих регионов на самоопределение, тем более учитывая, что это исторически российские территории. Ну а во-вторых сирийский президент видит в событиях на Украине гораздо более масштабную борьбу Москвы с неонацистской идеологией, которая имеет глубокие корни.

«Очень рад вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются», — сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю „старые“ и „новые нацисты“, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, так и сейчас он стал их поддерживать в нынешнее время», — сказал Асад.

Визит сирийского президента заставил задуматься о цикличности истории. Все развивается по спирали, повторяясь, но в другом месте и в другом масштабе. Как раз в эти мартовские дни, но в 2011 году, в Сирии вспыхнули первые массовые беспорядки. Начиналось все стандартно — вышли протестовать студенты, их задержала полиция. В СМИ рассказали, что стражи порядка действовали жестко — на следующий день на улицы вышло в разы больше протестующих, начались стычки с полицией. Западные политики требовали обеспечить свободу манифестаций и понеслось. Это ситуация в Сирии 2011 года или на Украине в 2014 году? Методички цветных революций не меняются с годами. И там и там ситуация закончилась гражданской войной. Только Асад не бежал, в отличие от Януковича.

Тема:
Спецоперация
19 мар
Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
19 мар
ВСУ за 20 минут выпустили 25 ракет из РСЗО по Донецку
19 мар
Зеленский заявил, что страны НАТО предоставят Украине новые пакеты военной помощи
18 мар
Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
18 мар
Российская ПВО сбила 15 снарядов HIMARS, «Смерч» и «Ураган» в небе над Донбассом
18 мар
Российские военные уничтожили РСЗО БМ-21 ВСУ и трех боевиков под Херсоном
18 мар
Кинжал в сердце: почему идея Украины производить снаряды под землей обречена на провал
18 мар
Боевики ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья Херсонской области
18 мар
Хозяева неба: лучшее видео из зоны СВО за день
18 мар
Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 18 марта
-3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:18
Что говорят в мире об инциденте с упавшим в Черное море американским беспилотником
4:59
Против нацистов: президент Сирии поддержал спецоперацию РФ по защите Донбасса
4:45
Появились кадры последствий обстрела Донецка из РСЗО со стороны ВСУ
4:19
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Сочи из-за плохой погоды 19 и 20 марта
3:52
Шуфутинский возмутился слухам о жизни в инвалидном кресле: «Я здоров!»
3:25
Вучич заявил о достижении соглашения с Приштиной по нескольким пунктам

Сейчас читают

Захарова указала на отсутствие жалости у США к украинцам и русским
Певица МакSим сорвала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия
Скапливается гной и болит голова: Оксану Самойлову ждет участь Алисы Казьминой?
Какими бывают повестки и как определить их подлинность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео