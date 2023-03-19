По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, предполагалось, что Украина нападет на Донбасс. Однако это предотвратила Россия.

Вашингтон рассчитывал на развязывание прямого вооруженного конфликта с Россией президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, украинская армия к этому готовилась и укреплялась. Предполагалось, что Украина нападет на Донбасс.

«Но этого не произошло, поскольку (президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин это предотвратил», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-советник Пентагона также указал, что прямое столкновение РФ и Украины было бы неизбежно, если бы Киев сразу начал активное наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, которые украинская армия обстреливала с 2014 года.

Начало спецоперации не стало сюрпризом для США, утверждает Макгрегор, поскольку американские власти давно планировал этот конфликт. На это может указывать обучение украинских солдат на территории стран Запада, подчеркнул полковник.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) по защите жителей Донбасса с 24 февраля прошлого года. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов по жилым кварталам со стороны украинских боевиков. С тех пор Запад активно вооружает Украину. Россия, в свою очередь, не раз отмечала, что это только усугубляют конфликт.

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