Ветеран армии США поддержал представителя МИД РФ Марию Захарову, заявившую, что Вашингтон не жалеет ни украинцев, ни россиян, ни американцев.

Украина — это умирающий пациент США, жертва издевательств Запада. Страной играют ради собственных глобальных интересов, не задумываясь о катастрофическом ущербе. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте опубликовал ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен. Конфликт на Украине мог быть остановлен давно, но Штаты не заинтересованы в его урегулировании.

Своим постом Дрейвен прокомментировал высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. Штаты наоборот только продолжают накачивать Киев оружием, усугубляя тем самым ситуцию.

«Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко», — написал Дрейвен.

Дрейвен согласен — Запад по приказу США «продлевает боль, страдания и смерть». Главной целью Штатов, по его мнению, является проверка России на прочность. Власти страны проверяют, каковы боевые возможности РФ, а также пытаются выиграть время, надеясь, что Москва будет в итоге ослаблена конфликтом и станет легкой мишенью.

В конце февраля Конгресс США одобрил очередной пакет военной помощи Киеву стоимостью в полмиллиарда долларов. В начале марта было заявлено, что поддержка заложена в бюджет на весь текущий год, а в случае необходимости найдутся и дополнительные средства. В середине месяца стало известно о запланированной поставке более 150 танков Leopard немецкого производства из девяти западных стран.

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