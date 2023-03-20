Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Российские ВКС и средства ПВО успешно отработали за минувшие сутки в зоне спецоперации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ сообщило о результативных действиях армейской авиации и средств ПВО в зоне проведения спецоперации. За минувшие сутки они сбили украинский военный вертолет, несколько ракет и беспилотников.

«Истребительной авиацией Военно-космических сил (ВКС) России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что у населенных пунктов Кременная, Рубежное, Площанка и Кармазиновка Луганской народной республики (ЛНР) и Кирилловка Донецкой народной республики были уничтожены в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь, источник 5-tv.ru в экстренных службах сообщил об успешных действиях российской артиллерии в Херсонской области. Там минувшей ночью была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом у поселка Янтарное. При этом противник потерял троих военнослужащих убитыми и четверых ранеными. Кроме того, у поселка Белозерка была уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом и шестью боевиками.

Ранее 5-tv.ru показал кадры боевой подготовки экипажей танков Т-90М «Прорыв» к борьбе с танками западного производства.

Тема:
Спецоперация
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