Небензя назвал условие для наступления мира на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Небензя: мир на Украине наступит, когда киевские власти признают реальность

Небензя назвал условие для наступления мира на Украине

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Российский дипломат заявил, что украинская сторона пока не готова к «серьезным переговорам».

Мир на Украине станет возможным после признания Киевом реальности, в том числе на поле боя. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В ходе пресс-конференции его спросили о перспективах урегулирования украинского кризиса. В ответ Небензя сказал, что Украина должна осознать реальность и перестать предлагать «абсолютно беззубые так называемые мирные планы».

«Тогда, возможно, они будут в большей степени готовы к серьезным переговорам», — подчеркнул дипломат.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для российских СМИ заявил, что прекращение украинского кризиса возможно при соблюдении целей и принципов Устава ООН. В частности, указал он, речь идет об уважении к озабоченностям всех государств в области безопасности, направленности на мирное урегулирование и обеспечение стабильности глобальных цепочек производства и поставок.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о том, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине и готов его обсудить.

Тема:
Украинский кризис
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