«Изошли пеной»: Захарова уличила Запад в злости из-за речи лидеров РФ и Китая
Захарова: Запад изошел пеной после речи президента РФ Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин
Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные политики внимательно следили за встречей двух лидеров, но главного, как обычно, так и не услышали.
После завершения в Кремле неформальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, за которой пристально следили западные политики, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь двух лидеров спровоцировала злость и ревность у Запада.
«Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — написала она в своем Telegram-канале.
При этом важного западные политики так и не услышали — о развитии двухсторонних отношений, о созидательности не только в интересах России и Китая, но и всего мира, подчеркнула Захарова. По словам дипломата, виной такой злости и зависти могут быть последствия санкций, которые больше всего ущерб нанесли вовсе не России.
«Некогда прекрасный западный „сад“ что-то совсем зачах. Может, не хватает российских удобрений, которые сам же Запад и заблокировал», — заключила она.
Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина в минувший понедельник. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. Спустившись с трапа на российскую землю, лидер Китая поприветствовал народ России и выразил наилучшие пожелания правительству и гражданам страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое условие необходимо соблюсти для наступления мира на Украине.
- 21 мар
- Как в США отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина: «Подрывают международный порядок»
- 20 мар
- В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
- 20 мар
- Песков: начавшаяся около четырех часов назад встреча глав РФ и КНР продолжается
- 20 мар
- Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине
- 20 мар
- Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
- 20 мар
- «Будут даны исчерпывающие разъяснения»: что планируют обсудить Путин и Си Цзиньпин
Читайте также
69%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?