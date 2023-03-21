Посол РФ Антонов уличил США в одержимости идеей нанести поражение Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Дипломат в очередной раз призвал США перестать разжигать дальнейший конфликт на Украине.

Посол РФ Антонов уличил США в одержимости идеей нанести поражение Москве

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

США очередным пакетом военной помощи киевскому режиму расширяют географию украинского конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он объяснил, что такими действиями Штаты только подталкивают украинских боевиков к новым преступлениям.

«Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. ‹...› В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса», — сказал он.

Дипломат отметил, что подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы и увеличивает риски прямого столкновения России и НАТО.

Вместе с тем он добавил, что президент США Джо Байден продолжает не замечать коррумпированность киевского режима, из-за чего военная техника и оружие могут оказываться на «черном рынке».

«Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?» — возмутился Антонов.

Посол в очередной раз призвал американских политиков перестать разжигать дальнейший конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким причинам в США предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем.

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