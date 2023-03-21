Посол РФ Антонов уличил США в одержимости идеей нанести поражение Москве
Дипломат в очередной раз призвал США перестать разжигать дальнейший конфликт на Украине.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
США очередным пакетом военной помощи киевскому режиму расширяют географию украинского конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он объяснил, что такими действиями Штаты только подталкивают украинских боевиков к новым преступлениям.
«Вашингтон одержим идеей нанести нашей стране стратегическое поражение. Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям. ‹...› В США не задумываются, что, подливая масла в огонь, лишь провоцируют расширение географии украинского кризиса», — сказал он.
Дипломат отметил, что подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы и увеличивает риски прямого столкновения России и НАТО.
Вместе с тем он добавил, что президент США Джо Байден продолжает не замечать коррумпированность киевского режима, из-за чего военная техника и оружие могут оказываться на «черном рынке».
«Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций?» — возмутился Антонов.
Посол в очередной раз призвал американских политиков перестать разжигать дальнейший конфликт на Украине.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким причинам в США предложили прекратить нормальные торговые отношения с Китаем.
- 20 мар
- Сокрушительный удар: ВСУ потеряли убитыми более 245 боевиков за сутки под Донецком
- 20 мар
- «Танки и БТР не поедут»: военный эксперт допустил срыв наступления ВСУ из-за тактики ВС РФ
- 20 мар
- Китай дальше всех продвинул идею переговоров России и Украины
- 20 мар
- Командующий ВВС Украины пожаловался, что его лучшие пилоты гибнут в ожидании F-16
- 20 мар
- В ЛНР заявили о росте численности группировки ВСУ на донецком направлении
- 18 мар
- Кинжал в сердце: почему идея Украины производить снаряды под землей обречена на провал
- 17 мар
- Вика Цыганова рассказала, как она помогает участникам СВО
- 17 мар
- Французский политик сообщил о подготовке США контрнаступления боевиков на Украине
- 17 мар
- Стало известно, почему ВСУ имитируют активность по всему фронту
- 16 мар
- «Бывших не бывает»: Александр Маршал объяснил, чем обязан Донбассу
Читайте также
75%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?