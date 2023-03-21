Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году
Китайский лидер ждет в Пекине российскую делегацию с ответным визитом.
Фото: www.globallookpress.com / u Peng
Председатель КНР Си Цзиньпин проводит переговоры с главой правительства Михаилом Мишустиным в Доме правительства. В ходе диалога китайский лидер отметил, что очень рад приехать в Россию, так как из-за пандемии международные визиты несколько лет были невозможны.
Си Цзиньпин также отметил, что Россия была выбрана первой страной для визита, так как это соответствует исторической логике: Китай и Россия — крупнейшие державы и стратегические партнеры.
Также глава КНР сообщил, что пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом.
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