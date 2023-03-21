Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году

Председатель КНР Си Цзиньпин проводит переговоры с главой правительства Михаилом Мишустиным в Доме правительства. В ходе диалога китайский лидер отметил, что очень рад приехать в Россию, так как из-за пандемии международные визиты несколько лет были невозможны.

Си Цзиньпин также отметил, что Россия была выбрана первой страной для визита, так как это соответствует исторической логике: Китай и Россия — крупнейшие державы и стратегические партнеры.

Также глава КНР сообщил, что пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом.