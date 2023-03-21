«Серьезный разговор»: раскрыты подробности первого дня переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лидеры Китая и РФ провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили несколько тем. Переговоры продолжатся 21 и 22 марта.

В Кремле рассказали, как прошел первый день переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам официального представителя российского лидера Дмитрия Пескова, разговор получился очень серьезным и обстоятельным.

«Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор. Не будем давать оценок, дождемся заявлений для прессы от двух глав государств», — отметил пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.

Также известно, что Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году. В Кремле призвали дождаться официальной информации и не забегать вперед. То же самое Дмитрий Песков сказал и насчет итогов обсуждения ситуации на Украине.

Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по поводу урегулирования конфликта. Известно, что российский лидер ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине. КНР руководствуется принципами справедливости и соблюдения основных положений международного права и хочет помочь в обеспечении стабильности во всем мире.

Кроме того, стало известно о возможной встрече тет-а-тет между министрами обороны РФ и Китая. Дмитрий Песков уточнил, что этой информацией владеет только Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией.