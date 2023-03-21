«Серьезный разговор»: раскрыты подробности первого дня переговоров Путина и Си Цзиньпина
Песков: между Путиным и Си Цзиньпином состоялся очень серьезный разговор и обмен мнениями
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; Reuters; 5-tv.ru
Лидеры Китая и РФ провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили несколько тем. Переговоры продолжатся 21 и 22 марта.
В Кремле рассказали, как прошел первый день переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам официального представителя российского лидера Дмитрия Пескова, разговор получился очень серьезным и обстоятельным.
«Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор. Не будем давать оценок, дождемся заявлений для прессы от двух глав государств», — отметил пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.
Также известно, что Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году. В Кремле призвали дождаться официальной информации и не забегать вперед. То же самое Дмитрий Песков сказал и насчет итогов обсуждения ситуации на Украине.
Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по поводу урегулирования конфликта. Известно, что российский лидер ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине. КНР руководствуется принципами справедливости и соблюдения основных положений международного права и хочет помочь в обеспечении стабильности во всем мире.
Кроме того, стало известно о возможной встрече тет-а-тет между министрами обороны РФ и Китая. Дмитрий Песков уточнил, что этой информацией владеет только Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией.
- 21 мар
- Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году
- 21 мар
- Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией
- 21 мар
- Стало известно о встрече Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
- 21 мар
- «Изошли пеной»: Захарова уличила Запад в злости из-за речи лидеров РФ и Китая
- 21 мар
- Как в США отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина: «Подрывают международный порядок»
- 20 мар
- В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
- 20 мар
- Песков: начавшаяся около четырех часов назад встреча глав РФ и КНР продолжается
- 20 мар
- Как началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина: самое главное
- 20 мар
- Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине
- 20 мар
- Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
Читайте также
81%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?