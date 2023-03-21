«Серьезный разговор»: раскрыты подробности первого дня переговоров Путина и Си Цзиньпина

|
Рита Миронова
Рита Миронова 36

Песков: между Путиным и Си Цзиньпином состоялся очень серьезный разговор и обмен мнениями

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Карпухин; Reuters; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву

Лидеры Китая и РФ провели неформальную встречу, в ходе которой обсудили несколько тем. Переговоры продолжатся 21 и 22 марта.

В Кремле рассказали, как прошел первый день переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам официального представителя российского лидера Дмитрия Пескова, разговор получился очень серьезным и обстоятельным.

«Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор. Не будем давать оценок, дождемся заявлений для прессы от двух глав государств», — отметил пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.

Также известно, что Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году. В Кремле призвали дождаться официальной информации и не забегать вперед. То же самое Дмитрий Песков сказал и насчет итогов обсуждения ситуации на Украине.

Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по поводу урегулирования конфликта. Известно, что российский лидер ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине. КНР руководствуется принципами справедливости и соблюдения основных положений международного права и хочет помочь в обеспечении стабильности во всем мире.

Кроме того, стало известно о возможной встрече тет-а-тет между министрами обороны РФ и Китая. Дмитрий Песков уточнил, что этой информацией владеет только Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией.

Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву
21 мар
Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в 2023 году
21 мар
Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией
21 мар
Стало известно о встрече Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином
21 мар
«Изошли пеной»: Захарова уличила Запад в злости из-за речи лидеров РФ и Китая
21 мар
Как в США отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина: «Подрывают международный порядок»
20 мар
В Кремле завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
20 мар
Песков: начавшаяся около четырех часов назад встреча глав РФ и КНР продолжается
20 мар
Как началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина: самое главное
20 мар
Путин ознакомился с планом Китая по урегулированию ситуации на Украине
20 мар
Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
77.24
0.64 82.37
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:54
Звезда «Сладкой жизни» Лукерья Ильяшенко: обожаю играть отрицательных персонажей
13:42
В бастующей и терзаемой криминалом Финляндии возмутились статусу самой счастливой страны
13:35
«Серьезный разговор»: раскрыты подробности первого дня переговоров Путина и Си Цзиньпина
13:31
Артиллерия ВС РФ массированным ударом уничтожила опорный пункт ВСУ
13:22
«Классическая схема дробления»: как блогер Митрошина могла обмануть государство
13:13
В Хабаровском крае женщину посадили на 17 лет за убийство годовалого сына

Сейчас читают

Как выглядит 55-летний Киркоров вне сценического образа
«Молдавия превращается в Под-Румынию»: как Санду породила Левиафана
Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео