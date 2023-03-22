«Разбил мне губу»: на Ольгу Бузову напал неадекватный поклонник
Ольга Бузова рассказала о разбившем ей губу поклоннике во время концерта в Дубае
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица всегда стремилась к популярности, однако и в ней есть свои минусы.
Телеведущая и певица Ольга Бузова — яркая и запоминающаяся личность. Если даже звезда спрячется под капюшоном, скроет лицо под очками или просто выйдет без макияжа — люди все равно ее узнают. Сама вокалистка счастлива радовать миллионную публику, однако из-за широкой известности иногда происходят и внештатные ситуации.
«Я стараюсь не запоминать негативные проявления любви поклонников, хотя бывают разные случаи. Например, на концерте в Дубае на сцену выскочил молодой человек, пытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать», — приводит слова исполнительницы издание 7Дней.ru.
Она отметила, что в тот день поклонники были ошеломлены стойкостью и ответственностью знаменитости. Даже после такого стресса артистка не бросила своих слушателей и осталась на сцене.
Подписчики вокалистки уверены, что их кумир — настоящий трудоголик. В последнее время знаменитость работала так много, что у нее появились проблемы со здоровьем. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу от переутомления.
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