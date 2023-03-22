«Дотронулись до локтевого сустава»: что скрывает рукопожатие Путина и Си Цзиньпина

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 23

Физиогномист Мифф: Путин и Си Цзиньпин попрощались как друзья

Фото, видео: www.globallookpress.com / SPUTNIK; Личный архив Елены Мифф; Reuters /China Central Television; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Визит Си Цзиньпина в Москву

Специалист обратила внимание на ряд моментов, по которым можно судить, как прошла встреча лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин попрощались как друзья. Такое мнение после анализа видео общения лидеров в эксклюзивном интервью 5-tv.ru составила физиогномист Елена Мифф. Собеседница обратила внимание на ряд деталей.

«Оба пожали друг другу руки, дотронулись до локтевого сустава в конце диалога. Каждый друг друга, так скажем, дружески поддержал. Политики спокойные, смотрят друг другу в глаза. У азиатов бывает крайне редко, когда они смотрят в глаза человеку», — прокомментировала Мифф.

Она добавила, что это очень хороший знак. По поведению Путина и Си Цзиньпина видно, что встреча прошла хорошо. Мифф подчеркнула, что, возможно, какие-то секреты остались нераскрытыми, их могут придать огласке позже. Собеседница также акцентировала внимание на взгляде Путина, когда Си Цзиньпин садился в машину.

«У него затаившийся взгляд, поддерживающийся дружественным моментом, в нем есть определенная тайна, но попрощались они именно как друзья», — пояснила физиогномист.

Она резюмировала, что, наверное, эта тайна раскроется, но нескоро, выразив надежду, что новости будут хорошими. Визит Си Цзиньпина в Россию проходил в период с 20 по 22 марта. Обсуждалась международная обстановка, включая ситуацию на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию.

Тема:
Визит Си Цзиньпина в Москву
22 мар
«Союз без границ»: как Запад отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию
22 мар
В Кремле сообщили, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали «мирный план» Украины
22 мар
«Западные институты начинают крошиться, как ветхое здание»: визит лидера КНР в РФ изменит мир
22 мар
Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из Москвы
22 мар
Трехдневный визит в РФ завершен: Си Цзиньпин покидает Москву
22 мар
«Государства будут помогать друг другу»: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин
22 мар
«Крепкие и зрелые»: Си Цзиньпин назвал отношения КНР и РФ примером для подражания
21 мар
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнерстве
21 мар
Путин обсудил с Си Цзиньпином план мирного урегулирования конфликта с Украиной
21 мар
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе начались в Кремле
+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.96
0.12 82.97
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Петербургских застройщиков обяжут делать площадки для выгула собак
20:10
«Через боль»: Гоар Аветисян идет на немыслимые жертвы ради тела мечты
20:00
«Дотронулись до локтевого сустава»: что скрывает рукопожатие Путина и Си Цзиньпина
19:57
Регионы РФ под водой: когда прогнозируется пик весенних паводков
19:49
Москвич незаконно купил редкого львенка и довел до рахита ужасным содержанием
19:42
Второй Леонтьев: стилист объяснила эпатажные образы Киркорова

Сейчас читают

Как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Армена Джигарханяна
Депутат Госдумы объяснил, как избежать переплат за ЖКХ с 1 апреля
Почему страны НАТО причастны к попытке атаки Севастополя дронами ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео