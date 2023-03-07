Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

По словам очевидцев, на территории аэродрома зверски пытают, а затем расстреливают мирных граждан.

Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали на территории аэропорта в Мариуполе камеру пыток. Об этом официально сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации очевидцев, украинские боевики издеваются над гражданским населением в пыточной камере, после чего расстреливают их. Следователям предстоит детально изучить всю территорию аэропорта.

«По показаниям очевидцев, члены батальона „Азов“* устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими людьми, а затем расстреливали их», — сообщил руководитель ГУ криминалистики СК РФ.

По его словам, местные жители также сообщают о массовых захоронениях на территории мариупольского аэропорта. Так украинские боевики избавляются от тел гражданских. Согласно официальному сообщению пресс-службы СК РФ, этим фактам после проверки будет дана соответствующая правовая оценка.

Украинские националисты используют самые жестокие методы пыток: сожжение заживо, отрубание конечностей, повешение и многие другие зверские злодеяния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские военные используют для пыток электрические стулья.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Тема:
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