«Помогаем, а толку нет»: почему в НАТО заговорили о финансовых проблемах

Военный эксперт Кнутов изобличил ложь Столтенберга о финансовых проблемах НАТО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
В США уже давно стремятся увеличить военные бюджеты до 2%. Получается, украинский кризис оказался как никогда кстати?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об истощении денежных средств альянса для вооружения Украины. Кроме того, по его словам, НАТО предстоит подготовка к тяжелому конфликту с Россией. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, будет ли Запад в состоянии и дальше оплачивать прихоти киевского режима, и почему украинский кризис выгоден для США.
По словам эксперта, деньги всегда можно напечатать, а для создания вооружения или же его ремонта требуются время, производственные мощности и рабочие руки, а это целый комплекс задач, которые не решаются за пару месяцев.
«Это еще на год-два, а может, и больше. Поэтому, естественно, вопрос о том, что необходимо повышать военный потенциал стран НАТО, об этом уже давно говорит Столтенберг и многие другие натовские политики», — отметил он.
Кнутов считает, что американцам будет очень удобно поднять военные расходы до 2% под видом помощи Украине. По словам специалиста, о наращивании уже давно говорил экс-глава США Дональд Трамп понимающий бремя военных расходов НАТО.
«Он требовал от европейцев того, чтобы они увеличили военные расходы до двух процентов. И сейчас у них появилась возможность в Соединенных Штатах Америки добиться того, чтобы Европа действительно включила 2%. Точнее, практически установила 2% ВВП на военные цели <…> Но, в любом случае, — это, в общем то, гонка вооружений, которая просто раскручивается под видом помощи Украине», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.
Юрий Кнутов напомнил, с самого начала СВО он предположил, что "коллективный Запад" попытается навязать России "войну на истощение", однако Россия оказалась наиболее подготовлена к сопротивлению. Эксперт отметил ценность поддержки Китая в этом вопросе.
«Учитывая то, что идет поддержка со стороны Китая и других стран, мы, собственно говоря, более менее перестраиваем свою экономику. У нас это идет планово и эффективно. Что касается европейских государств, они, в общем то, пока понять не могут, в каком направлении двигаться. Хотя сейчас больше разговоров появляется о том, что НАТО тоже нужно переводить свою экономику на военные рельсы», — поделился специалист.
Военный эксперт считает, что в странах НАТО серьезные социальные потрясения в ближайшее время возможны только теоретически, однако уже к концу года они могут стать вполне реальны. Поспособствовать тому может провал Украиной своего анонсируемого стратегического наступления. Победа России, добавил Кнутов, приведет к расколу на мировой арене.
«Запад будет по-другому смотреть на помощь Украине, потому что будет главный лозунг: „Мы помогаем, а толку от этого нет“. Поэтому пора менять стратегию, договариваться с Россией. Но в любом случае сами настроения они антивоенные, и они направлены на то, чтобы все-таки, в определенной степени, восстановить сотрудничество с Россией», — подчеркнул эксперт.
В заключение Кнутов добавил, что перед США появилась неиллюзорная угроза банковского кризиса. Он уже начинает проявляться, и при его развитии стране будет явно не до Киева. Однако сейчас в НАТО готовы платить за то, чтобы превратить Украину в антироссию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг призвал Запад готовиться к долгосрочной поддержке Украины.
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