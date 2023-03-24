Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 500 боевиков ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 97

На донецком и красно-лиманском направлениях украинские националисты понесли крупные потери за последние сутки.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об успехах российской армии и потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки. Силами ВС РФ уничтожено на донецком и красно-лиманском направлениях свыше 500 боевиков вражеской армии.

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское в Луганской народной республике (ЛНР), Ямполовока и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Уничтожено около 125 украинских военнослужащих, три бронированные машины и РСЗО «Град».

Также в Минобороны РФ рассказали, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за стуки были уничтожены свыше 380 украинских боевиков, а также один танк, две боевые машины пехоты, пикап, десять автомобилей и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса от киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов.

Ранее 5-tv.ru писал, что МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области.

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