«Что она бухает?» — уронившую микрофон Ольгу Бузову снова заподозрили в пьянстве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Бузову уличили в выходе на сцену в нетрезвом виде на концерте в Раменском

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / Иннокентий Скоробздун; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Зрители концерта заметили на сцене блестящую бутылку, к которой поющая ведущая то и дело прикладывалась. Что было внутри?

Каждый выход на сцену Ольги Бузовой — это не только праздник, но еще и сюрприз для ее поклонников. К примеру, на концерте в Раменском поющая ведущая неожиданно для всех уронила на сцену микрофон прямо во время исполнения очередного хита.

Камеры смартфонов многочисленных фанатов запечатлели, как звезда пыталась непринужденно жонглировать микрофоном, однако тот выскользнул у нее из рук. Бузова тут же подхватила его с пола и продолжила петь, однако ее неуклюжесть породила у зрителей сомнения в трезвости певицы.

Заплетающийся язык и проблемы с координацией движений у Бузовой только укрепили подозрения поклонников. Кроме того, в общении с залом звезда не скупилась на нецензурные выражения.

Также зрители обратили внимание на стоявшую на сцене блестящую бутылку, к которой Бузова то и дело прикладывалась. Многие заподозрили, что в емкости был алкоголь. Своими умозаключениями поклонники активно делятся в соцсетях.

«Навеселе. В бутылке явно не вода была»;

«Пока она меняла костюмы — не водичку, а коньячок пила, ну или что она там бухает»;

«Ну заметно, зато достойно держится, не как некоторые», — пишут комментаторы.

Ольгу Бузову уже неоднократно уличали в пристрастии к спиртному. По этому поводу над поющей ведущей подшучивали шеф-повар Константин Ивлев и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а в эфире федерального телеканала показали пародию на пьяную Бузову в Куршевеле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бузову пристыдили за внешний вид и призвали приводить себя в порядок перед выходом в эфир.

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