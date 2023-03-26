«Что она бухает?» — уронившую микрофон Ольгу Бузову снова заподозрили в пьянстве
Бузову уличили в выходе на сцену в нетрезвом виде на концерте в Раменском
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ВКонтакте / Иннокентий Скоробздун; 5-tv.ru
Зрители концерта заметили на сцене блестящую бутылку, к которой поющая ведущая то и дело прикладывалась. Что было внутри?
Каждый выход на сцену Ольги Бузовой — это не только праздник, но еще и сюрприз для ее поклонников. К примеру, на концерте в Раменском поющая ведущая неожиданно для всех уронила на сцену микрофон прямо во время исполнения очередного хита.
Камеры смартфонов многочисленных фанатов запечатлели, как звезда пыталась непринужденно жонглировать микрофоном, однако тот выскользнул у нее из рук. Бузова тут же подхватила его с пола и продолжила петь, однако ее неуклюжесть породила у зрителей сомнения в трезвости певицы.
Заплетающийся язык и проблемы с координацией движений у Бузовой только укрепили подозрения поклонников. Кроме того, в общении с залом звезда не скупилась на нецензурные выражения.
Также зрители обратили внимание на стоявшую на сцене блестящую бутылку, к которой Бузова то и дело прикладывалась. Многие заподозрили, что в емкости был алкоголь. Своими умозаключениями поклонники активно делятся в соцсетях.
«Навеселе. В бутылке явно не вода была»;
«Пока она меняла костюмы — не водичку, а коньячок пила, ну или что она там бухает»;
«Ну заметно, зато достойно держится, не как некоторые», — пишут комментаторы.
Ольгу Бузову уже неоднократно уличали в пристрастии к спиртному. По этому поводу над поющей ведущей подшучивали шеф-повар Константин Ивлев и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а в эфире федерального телеканала показали пародию на пьяную Бузову в Куршевеле.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бузову пристыдили за внешний вид и призвали приводить себя в порядок перед выходом в эфир.
- 25 мар
- Ольга Бузова сделала шаг к примирению с младшей сестрой
- 24 мар
- «Твой бриллиантик»: Ольга Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения
- 24 мар
- Бузова ответила на критику «брежневских» бровей: «Мне зубной щеткой их оттереть?»
- 22 мар
- «Разбил мне губу»: на Ольгу Бузову напал неадекватный поклонник
- 20 мар
- Экс-бойфренд Бузовой получил условный срок за мошенничество на 3,6 млн рублей
- 20 мар
- «Бритни Спирс на минималках»: почему подписчики ополчились на Ольгу Бузову
- 18 мар
- Ольга Бузова без косметики поделилась фото с любимым: «Бесценные моменты вместе»
- 16 мар
- «Просто валюсь с ног»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем
- 16 мар
- «Приехала и не могу»: Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу от переутомления
- 14 мар
- «Безусловная любовь»: на какие жертвы Бузовой приходится идти ради «родного существа»
Читайте также
87%
0.14 82.39
-0.76
Нашли ошибку?