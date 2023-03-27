Полянский заявил о нарушении украинцами законов войны и жестоком обращении с пленными
Высокопоставленный представтель России в ООН заявил, что на стороне украинских боевиков воюют «лица, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей».
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о нарушении украинскими боевиками законов войны и бесчеловечном обращении с военнопленными.
Украинские националисты вместе с американскими наемниками считают, что могут безнаказанно нарушать международное право, написал в социальной сети высокопоставленный российский чиновник, комментируя вышедшую ранее статью в издании New York Times.
Как пишет американское издание, на Украине к участию в боевых действиях допускаются люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США».
В свою очередь, в ООН сообщили, что изучают предоставленные российской стороной видеодоказательства нарушения прав человека украинскими неонацистами в зоне СВО в отношении российских военнопленных.
По имеющейся в распоряжении управления ООН по правам человека информации, за первые полгода вооруженного конфликта поступили данные о полусотне случаев пыток или иных форм жестокого обращения со стороны украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-наемник ВСУ рассказал о жутких преступлениях националистов.
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