Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении

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Иван Обухов
Иван Обухов 218

Марочко: ВС РФ уничтожили подкрепление ВСУ на северском направлении

Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется.

Бойцы российской армии уничтожили колонну техники и вооружения украинских боевиков, направлявшихся к подконтрольному киевскому режиму Северску в Донбассе.

«Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется», — рассказал РИА Новости военный специалист, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что — по предварительным данным — в результате эффективных действий военнослужащих армии РФ была уничтожена батальонно-тактическая группа.

«Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется», — подытожил Марочко.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении.

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