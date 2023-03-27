Российские бойцы уничтожили батальонную группу ВСУ на северском направлении

Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется.

Бойцы российской армии уничтожили колонну техники и вооружения украинских боевиков, направлявшихся к подконтрольному киевскому режиму Северску в Донбассе.

«Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом, количество уточняется», — рассказал РИА Новости военный специалист, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил, что — по предварительным данным — в результате эффективных действий военнослужащих армии РФ была уничтожена батальонно-тактическая группа.

«Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется», — подытожил Марочко.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на северском направлении.