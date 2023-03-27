«Они не скрывают»: зачем страны НАТО создали военную кампанию на Украине

Западные государства не позволяют украинскому кризису закончиться, потому что хотят добиться своей цели.

Страны — участники Североатлантического альянса сформировали один большой лагерь с намерением нанести российской стороне поражение на поле боя и расколоть ее. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь», — сообщил он в беседе с «Российской газетой».

Патрушев отметил, что именно коллективный Запад отправляет Незалежной оружие и боевые припасы, дает разведывательные данные посредством спутниковой группировки и беспилотников, а также обучает боевиков ВСУ. Тем более, иностранные наемники служат в украинской армии и числятся в неонацистских формированиях. По словам политика, западные государства не позволят украинскому кризису закончиться, потому что хотят победить Россию.

«Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своих главных целей — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», — объяснил секретарь СБ РФ.

По мнению Патрушева, главной целью американского правительства является запутать граждан США в условиях систематического кризиса, к которому Штаты привели сами себя. Внешняя политика Вашингтона создалась за счет корпораций, стремящихся организовать очаги напряженности на земном шаре для гигантских заработков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о словах Патрушева о прямом участии США в конфликте на Украине.