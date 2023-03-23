Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом
Бойцы ликвидируют любую технику украинских боевиков всеми доступными средствами.
Российские военные уничтожили самолет Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом доложил общественности в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС (Воздушно-космические силы — Прим. ред.) России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.
Также он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за сутки 76 артиллерийских подразделений противника.
«Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 4415 орудий полевой артиллерии и минометов», — пояснил офицер.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Ее цель — ликвидация укронацистов, и прекращение геноцида мирного населения со стороны Киева.
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