Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 16

Бойцы ликвидируют любую технику украинских боевиков всеми доступными средствами.

Минобороны: ВКС России уничтожили самолет Су-24 ВСУ под Харьковом

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Тема:
Спецоперация

Российские военные уничтожили самолет Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом доложил общественности в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС (Воздушно-космические силы — Прим. ред.) России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Также он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация поразила за сутки 76 артиллерийских подразделений противника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожено 4415 орудий полевой артиллерии и минометов», — пояснил офицер.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в прошлогоднем феврале. Ее цель — ликвидация укронацистов, и прекращение геноцида мирного населения со стороны Киева.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео возвращения учителя Ессентуков из зоны СВО.

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