Армия России в зоне СВО получила несколько сотен новейших танков
РИА Новости: ВС России получили в зоне СВО уже сотни новейших танков Т-90М и Т-72Б3М
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Боевые машины поступили в расположения наших частей прямиком с конвейера.
Российские войска, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, получили несколько сотен новейших танков. Боевая техника поступила в войска только с конвейера. В основном это новейшие российские танки Т-90М «Прорыв», сообщил РИА Новости информированный источник.
«К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М „Прорыв“, а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М», — сообщил источник журналистов.
Танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танка Т-90А. Новая машина обладает повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. «Прорыв» имеет новый боевой башенный модуль со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько танков Украине дала Португалия.
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