В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область
Жителей Ленинградской области предупредили о весеннем паводке
Фото, видео: Кирилл Брага / ТАСС; 5-tv.ru
Как к повышению уровня воды в регионе готовятся мирные жители? Какие меры принимают МЧС и Роспотребнадзор?
На Ленинградскую область надвигается большая вода. На востоке региона ввели режим повышенной готовности — уровень рек приближается к критическим отметкам.
Жители, которые находятся в зоне риска, заранее подняли свои дома на сваи. Спасатели следят за состоянием потенциально опасных водоемов. А в Роспотребнадзоре предупреждают, что с началом паводка следует пить только бутилированную воду. При разливе рек и озер в них могут попасть опасные бактерии.
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