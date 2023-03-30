В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область

Как к повышению уровня воды в регионе готовятся мирные жители? Какие меры принимают МЧС и Роспотребнадзор?

На Ленинградскую область надвигается большая вода. На востоке региона ввели режим повышенной готовности — уровень рек приближается к критическим отметкам.

Жители, которые находятся в зоне риска, заранее подняли свои дома на сваи. Спасатели следят за состоянием потенциально опасных водоемов. А в Роспотребнадзоре предупреждают, что с началом паводка следует пить только бутилированную воду. При разливе рек и озер в них могут попасть опасные бактерии.