В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область

Эфирная новость 55

Жителей Ленинградской области предупредили о весеннем паводке

Фото, видео: Кирилл Брага / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Как к повышению уровня воды в регионе готовятся мирные жители? Какие меры принимают МЧС и Роспотребнадзор?

На Ленинградскую область надвигается большая вода. На востоке региона ввели режим повышенной готовности — уровень рек приближается к критическим отметкам.

Жители, которые находятся в зоне риска, заранее подняли свои дома на сваи. Спасатели следят за состоянием потенциально опасных водоемов. А в Роспотребнадзоре предупреждают, что с началом паводка следует пить только бутилированную воду. При разливе рек и озер в них могут попасть опасные бактерии.

Тема:
Погода
30 мар
Снежные капканы: в некоторые регионы России в марте вернулась зима
29 мар
Зима вернулась в конце марта: по засыпанному снегом Петербургу ударят морозы
28 мар
Весна уходит: в России снова похолодает
28 мар
Ледяные взрывы: как ледоколы расчищают реки в регионах России перед паводками
28 мар
Сугробы и гололедица: жители российских регионов вернулись в зиму
28 мар
Приют в Подмосковье уходит под воду: в столичном регионе начались паводки
27 мар
Портал открылся: в небе над Москвой появилось черное кольцо
27 мар
Вода хлынула в дома: как развивается ситуация с паводками в регионах России
27 мар
Плавают обломки и мусор: на юго-восток Турции обрушились новые ливни
27 мар
Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе
+4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.98
0.39 83.49
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:46
Рябков: Россия продолжит добровольно уведомлять США о ракетных пусках
12:30
Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Ответ врача-невролога
12:26
Зверские обстоятельства: тигр напал на тракториста в Хабаровском крае
12:19
Заставят пойти на уступки: США могут послать Зеленского в Китай
12:12
В зоне риска: большая вода надвигается на Ленинградскую область
12:07
Вечеринкам нет: Амстердам могут лишить главной изюминки

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 30 марта
Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
Сдеру три шкуры: украинка Лорак продает билеты на концерт в Москве по 600 тысяч

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео