Трудности перевода: боевики ВСУ пообещали «оккупировать украинские земли»

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В ВСУ признались, что бронетехника НАТО поможет «оккупировать Украину»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Axel Heimken; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Главари украинских боевиков записали видео на английском языке с несуществующими словами.

Американские инструкторы научили управлять зенитно-ракетными комплексами «Пэтриот» еще 65 украинских солдат.

За все время, по данным Пентагона, соответствующую подготовку в Штатах прошли 7 тысяч боевиков ВСУ, на полигонах других стран — 11 тысяч. При этом украинское командование своеобразно отблагодарило западных покровителей.

Свой ролик с отчетом о получении военной помощи из США сопроводили английским текстом. Сообщив американцам, что они очень помогают оккупировать украинские земли.

Ошибку в переводе заметили поздно, когда кадры уже разлетелись по всему миру.

Тема:
Спецоперация
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