«На душе стало легче»: 82-летняя пенсионерка перевела 100 тысяч рублей бойцам СВО

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Иван Обухов
Иван Обухов 19

Деньги женщина накопила, откладывая пенсию и продавая выращенные на огороде яблоки.

«На душе стало легче»: 82-летняя пенсионерка перевела 100 тысяч рублей бойцам СВО

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

82-летняя пенсионерка из Татарстана передала 100 тысяч рублей на нужды российских бойцов, сражающихся в зоне СВО. Эти деньги пожилая женщина откладывала из своей пенсии. Также пенсионерка немного подрабатывала продажей яблок и овощей, выращенных на своем огороде. Эту скромную прибыль она также отдала нашим солдатам, пишет «Татарстан 24».

По словам елабужской пенсионерки Галины Дмитриевой, она долгое время старалась экономить на всем, столь сильным было желание внести свою посильную лепту в общее дело приближения победы над неонацизмом, поднявшим голову на Украине.

«Была бы я моложе годиков на три, поехала бы к раненым в госпиталь волонтером, кому воды, кому стихи бы почитала», — рассказала женщина.

«Я же старуха, мне много нет, я откладывала и отдала. Мне не жалко хорошим людям, на душе стало легче. Хорошо, если жизнь моя продолжится, еще накоплю», — призналась Галина Федоровна.

Несмотря на внушающий уважение возраст, Галина Дмитриевна бодра и энергична на зависть многим молодым. Главные жизненные принципы Галины Федоровны: больше двигаться, и жить с добром в сердце. А перечесть все ее таланты и достоинства не хватит пальцев рук: пенсионерка пишет картины, создает обереги, обложки для паспорта, мастерит куклы, вяжет мочалки, освоила компьютер и стала заниматься фотографией.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники СВО получат земельные участки в Крыму уже в апреле.

Тема:
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