ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка ранним утром

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 28

Позже на жилой квартал пришлись еще пять снарядов.

ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка ранним утром

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Петровский район Донецка попал под обстрел украинских боевиков утром, 1 апреля. Туда, в районе 08:00 прилетели восемь снарядов противника калибром в 152 миллиметра. А в районе 9:30 еще пять калибром в 155 миллиметров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что удар ВСУшников пришелся в обоих случаях на населенный пункт Курахово.

«07:50, населенный пункт Курахово, город Донецк - выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 9:30 <…>  – выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра», - отмечается в сообщении.

К слову, Петровский район постоянно находится в зоне обстрела украинских боевиков, с 2014 года. С момента, когда Донецкая народная республика провозгласила свою независимость. Эта одна из самых отдаленных от административного центра республики территорий.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ понесли значительные потери на донецком направлении 31 марта. 

Тема:
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