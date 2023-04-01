Снег или солнце? В Гидрометцентре раскрыли прогноз погоды на апрель
Гидрометцентр: в апреле в большей части России ожидается температура около нормы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Дефицит осадков прогнозируется в Ненецком автономном округе, на крайнем севере Якутии и Чукотки, в Приморье.
В апреле в большей части России будет ожидаться температура около нормы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Температура поднимется выше апрельской нормы в Приволжском федеральном округе, на юге европейской части России, на Дальнем Востоке и Урале.
В сообщении отмечается, что месячное количества осадков, которое будет превышать средние многолетние значения, выпадет в западных областях Северно-Западного федерального округа, на северо-востоке Урала, на западе Красноярского края, а также в Томской области, в центральных и южных районах Якутии, на юге Магаданской области и Чукотки, на севере Камчатки и на Сахалине.
В Гидрометцентре обратили внимание на то, что отсутствие или дефицит осадков прогнозируется в Ненецком автономном округе, на крайнем севере Якутии и Чукотки, в Приморье.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, движение по федеральной трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено. На регион обрушился снегопад, поэтому в четырех муниципалитетах ввели режим чрезвычайной ситуации. На трассе М-4 «Дон», на участке длиной 76 километров, движение было блокировано в обоих направлениях.
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