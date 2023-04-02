ВС РФ уничтожили три турецких бронетранспортера Кirpi под Донецком
В военном ведомстве рассказали о потерях противника на донецком направлении.
Фото: © РИА Новости / Хикмет Дарган
Российские военные ликвидировали три турецкий бронетранспортера на донецком направлении. Об этом во время брифинга о ходе проведения СВО сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В министерстве рассказали об эффективной работе подразделений армии России на донецком направлении. Совместными усилиями оперативно-тактической авиации, артиллерии и «Южной» группировки войск удалось нанести урон живой силе и технике ВСУ.
«За сутки уничтожено свыше 210-ти украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства», — прокомментировал официальный представитель военного ведомства.
Конашенков добавил, что российским военным удалось также уничтожить три бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа и одну гаубицу «Мста-Б», стоящую на вооружении киевского режима.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ruрассказывал, смогут ли ВСУ управлять британскими танками Challenger 2 без подготовки.
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