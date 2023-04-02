Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже

Певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова, молившаяся посреди вакханалии, устроенной украинскими националистами, вышла на связь после информации о пропаже и возможном задержании. Женщина рассказала журналистам, что с ней все хорошо. Об этом сообщает RT.

«Все слава Богу, все хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам, вчера была на службе и сегодня тоже», — приводит издание слова верующей.

Прежде заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной Церкви протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая молится при входе в Киевскую лавру на коленях, с иконой в руках, а также распятием. В это время вокруг нее под националистическую песню танцуют и кривляются украинцы.

Женщина является поэтессой и музыкантом. Она считает, что сторонники ПЦУ, которые хотят захватить лавру, — «абсолютно неверующие люди». Она объясняет это тем, что их владыка Епифаний — некрещеный человек. Верующая обвиняет радикалов в том, что они работают на структуры, которые хотят разрушить православие.

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