Подозреваемую во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Татарский, объявили в розыск

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Рита Миронова
Рита Миронова 421

МВД РФ объявило в розыск подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского

Подозреваемую во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Татарский, объявили в розыск

Фото: РИА Новости / РИА Новости

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Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Предварительно, взрывчатка находилась в подаренной на творческом вечере статуэтке.

МВД РФ объявило в розыск подозреваемую во взрыве в кафе Санкт-Петербурга. Из базы розыска российского ведомства следует, что по статье УК РФ разыскивается 26-летняя местная жительница Дарья Трепова.

Ее подозревают во взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной Петербурга 2 апреля. В результате трагедии погиб военкор Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер. Также пострадали более 30 человек. Состояние восьми пострадавших, по данным городского комитета здравоохранения, врачи оценивают как тяжелое.

Предварительно, взрывчатка могла находиться в статуэтке, которая была подарена Татарскому. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

По факту взрыва в кафе СК РФ возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемая в причастности к убийству Владлена Татарского собиралась улететь из Пулково.

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