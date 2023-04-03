Подозреваемую во взрыве в кафе Петербурга, где погиб Татарский, объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск подозреваемую в причастности к убийству военкора Татарского
Фото: РИА Новости / РИА Новости
Предварительно, взрывчатка находилась в подаренной на творческом вечере статуэтке.
МВД РФ объявило в розыск подозреваемую во взрыве в кафе Санкт-Петербурга. Из базы розыска российского ведомства следует, что по статье УК РФ разыскивается 26-летняя местная жительница Дарья Трепова.
Ее подозревают во взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной Петербурга 2 апреля. В результате трагедии погиб военкор Владлен Татарский, который проводил в заведении творческий вечер. Также пострадали более 30 человек. Состояние восьми пострадавших, по данным городского комитета здравоохранения, врачи оценивают как тяжелое.
Предварительно, взрывчатка могла находиться в статуэтке, которая была подарена Татарскому. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
По факту взрыва в кафе СК РФ возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемая в причастности к убийству Владлена Татарского собиралась улететь из Пулково.
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