Опубликован полный список пострадавших при взрыве в кафе Петербурга

Стали известны имена пострадавших в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в центре Петербурга. Об этом сообщил Комздрав.

Согласно данным на 10:00, после взрыва в заведении в городские стационары поступил 31 пациент, девять человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные — в среднем и удовлетворительном состоянии.

Среди пострадавших:

Колодкина К., 1992 г. р. — состояние тяжелое, ожоги различной степени.

Тельных Е., 1982 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.

Бурдань Е., 1979 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.

Гасенко В., 2004 г. р. — состояние тяжелое, в операционной.

Крылов В., 2002 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.

Вологин Е., 1968 г. р. — состояние средней тяжести, осколочные ранения.

Сальен Г., 1955 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.

Станкевич В., 1951 г. р. — состояние удовлетворительное, отпущен домой.

Гусев Ю., 1963 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.

Струков Р., 1978 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.

Рычков М., 1971 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации

Джикаева М., 1987 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации

Желиховский О., 2003 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.

Леушин В., 1990 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.

Чаулин С., 1958 г. р. — состояние удовлетворительное, в отделении сочетанной травмы.

Мусидрай А., 1980 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.

Нагорская Ю., 1995 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.

Ибрагимов Р., 1985 г. р. — состояние удовлетворительное, амбулаторное лечение.

Погодин А., 1985 г. р. — состояние удовлетворительное, в отделении сочетанной травмы.

Малафеев С., 1987 г. р. — состояние средней степени тяжести, госпитализирован.

Санков И., 2000 г. р. — состояние удовлетворительное, госпитализирован.

Матвеева Н., 2001 г. р. — состояние удовлетворительное, отпущена.

Сивкова В., 1969 г. р. — состояние тяжелое, госпитализирована в шоковую операционную.

Михайлов Е., 1993 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.

Шеховцова Е., 1969 г. р. — состояние тяжелое, в реанимации.

Любина Т., 1974 г. р. — состояние тяжелое, в отделении офтальмологии.

Варчалова С., 1971 г. р. — состояние средней тяжести, в реанимации.

Милославова Н., 1969 г. р. — состояние средней тяжести, в отделении офтальмологии.

Также среди пострадавших — подросток П., 2008 года рождения в состоянии средней тяжести, помещен в травматологическое отделение.

В настоящее время на месте взрыва все еще работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вчера, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Известно, что он проводил в заведении творческий вечер.

По последним данным, взрывчатка, возможно, находилась в статуэтке, которая была подарена Татарскому. Мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подозреваемая в причастности к взрыву на Университетской набережной Дарья Трепова задержана.