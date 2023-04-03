В Кремле прокомментировали убийство военкора Владлена Татарского

В Кремле назвали произошедшее в петербургском ресторане террористическим актом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Это террористический акт, мы видели заявления НАКа», — подчеркнул Песков.

В настоящее время следствие находится в активной фазе, правоохранительные органы проводят масштабные мероприятия по задержанию подозреваемых. Песков призвал граждан набраться терпения и дождаться официальных заявлений спецслужб.

«Есть данные, судя по заявлению НАКа, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а естественно это является терактом», — добавил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Татарского, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва. Он также отметил, что Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся.

Последнее время в России участились случаи террористических атак: убийство журналистки Дарьи Дугиной, атака диверсантов в Брянской области, подрыв ресторана во время творческого вечера Максима Фомина. Отвечая на вопрос журналистов, с чем связана волна терроризма в России, пресс-секретарь главы государства отметил, что страна столкнулась с происками киевского режима.

«Это режим, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Это режим, который вполне возможно стоит за убийством Фомина. Это режим, который стоит за убийством многих людей, начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится СВО», — объяснил Песков.

Точной информации о том, будет ли Владлен Татарский удостоен государственных наград посмертно, Кремль пока не предоставил. Дмитрий Песков обещал уточнить этот момент у соответствующих ведомств.

Ранее 5-tv.ru писал, чем был известен погибший военкор Татарский.

* — Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021