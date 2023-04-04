Военный дипломат заявил о непоколебимости общей позиции Китая и России по СВО
После переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина страны Евросоюза при содействии США активно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином.
Фото: www.globallookpress.com / Pang Xinglei
Президент РФ Владимир Путина и председатель КНР Си Цзиньпин сформировали общее видение по ситуации на Украине и российской спецоперации, и страны Европы и НАТО не смогут ее изменить. Такое мнение высказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«У России и Китая сформировалось общее видение ситуации на Украине и никакой (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон ее тут поколебать не сможет, как ни пытается. Владимир Путин и Си Цзиньпин в течение длительных переговоров нашли общую точку зрения, в том числе и по Украине», — цитирует эксперта URA.RU.
Бартош добавил, что сейчас страны Евросоюза при содействии США прикладывают усилия к тому, чтобы вбить клин между Россией и Китаем. Об этом свидетельствует то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент США Джо Байден и тот же Макрон пытаются переговорить с Си Цзиньпином.
Кроме того, считает Бартош, Запад будет добиваться поддержки Китая в миротворческих инициативах по Украине, которые выдвинули Франция и Германия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Москве стала важнейшей вехой в истории отношений между Россией и Китаем.
Лидеры пришли к единому мнению о том, что у Запада нет желания общаться с другими странами на равных. Кроме того, позиции сторон по украинскому конфликту также оказались созвучны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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