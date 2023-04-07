ВСУ ударили по Донецку из РСЗО HIMARS, есть погибшие

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Под обстрел попали и другие населенные пункты Донбасса — несколько мирных жителей Лисичанска и Рубежного также стали жертвами националистов.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Спецоперация

Тяжелые кадры из Донецка, от которых внутри все наполняется злостью. Как минимум четыре человека погибли, еще шестеро ранены после удара радикалов по городу. Пострадали не военные объекты, а самая обыкновенная автомобильная станция. Били из HIMARS, которыми США официально разрешили Киеву атаковать утраченные территории. Корреспондент «Известий» Евгений Быковский одним из первых приехал на место трагедии.

«Калининский район Донецка буквально полчаса назад был обстрелян из РСЗО HIMARS. ВСУ опять задействовали свою любимую тактику повторных обстрелов. Сначала прилетело четыре ракеты. Через пять-шесть минут, когда местные жители, сотрудники транспортного предприятия, куда были прилеты, начали выходить из укрытия, чтобы помочь раненым, докинули еще две ракеты из РСЗО. К сожалению, в результате повторного обстрела трое сотрудников погибли на месте», — рассказывает журналист.

С каждым часом жертв террористических атак Киева все больше. Еще трое погибших в Лисичанске. Это в Луганской народной республике. Там под обстрел попала автобусная остановка. Есть жертвы среди мирных и в Рубежном. Одна из ракет со шрапнелью упала рядом с жилым домом. В итоге — двое убитых.

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