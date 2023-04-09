Утечка подтвердила, что Киев признал катастрофу в Артемовске, и раскрыла его планы

Попавшие в свободный доступ секретные документы Пентагона доказали, что США крепко втянуты в конфликт России и Украины.

Украинское командование оценило положение ВСУ в Артемовске как катастрофическое и планировало перебросить в город элитные подразделения. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные документы США, которые ранее утекли в сеть.

Изученные журналистами документы представляют собой оперативные сводки, датированные концом февраля — началом марта. В них говорится, что на тот момент украинские боевики в Артемовске были почти окружены российскими войсками.

Ситуация для ВСУ усугублялась тем, что единственный путь снабжения националистов к западу от Артемовска находился под артиллерийским обстрелом. Этот факт признал замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение ВСУ как «катастрофическое». Он предлагал на две недели развернуть в городе элитные подразделения под его командованием. Это якобы позволило бы оттеснить ВС РФ и не дать им перекрыть пути снабжения.

В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский просил перебросить в Бахмут боевиков из Kraken — специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины.

Судя по всему, в Киеве одобрили идею именно Александра Сырского. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боевиков Kraken «за мощную работу» в Артемовске.

В The New York Times также добавили, что наличие всех этих сведений в утекших документах Пентагона показывает степень втянутости США в конфликт России и Украины. Факт их существования означает, что Вашингтон мониторит действия высшего военного и политического руководства Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пентагоне запаниковали из-за утечки документов по Украине. Из-за нее ряд союзников США пришли в ярость, а другие перестали верить Вашингтону.