Повар ресторана со звездами Michelin начал готовить еду для защитников Донбасса

Еду для российских солдат в зоне СВО на херсонском направлении готовит повар, работавший в ресторане-обладателе звезд Michelin. В интервью РИА Новости военный с позывным «Шеф» заявил, что полтора года жил в Копенгагене, столице Дании, а теперь готов радовать защитников Донбасса.

По словам мужчины, из любых продуктов можно приготовить особенное блюдо. Ведь самое главное в работе повара — фантазия.

«В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят», — заявил повар.

Мужчина признался, что раньше у него была модная плита, а сейчас ему приходится готовить на обычной полевой кухне. При этом же добавил, что, несмотря на ухудшение условий, он чувствует себя на своем месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие блюда любят есть главы государств. Оказалось, что большинство предпочитают национальную кухню.