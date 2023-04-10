Светлый праздник: какой погоды ждать в России на Пасху?
Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху ожидается теплая погода, воздух прогреется до +13 градусов
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Уже со вторника, 11 апреля, температура воздуха в Москве будет подниматься.
В Пасху, 16 апреля, в Москве ожидается благодатная и солнечная погода. Воздух будет теплым, он прогреется до +13 градусов. Об этом сообщил синоптик и специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Уже со вторника, 11 апреля, москвичей ждут настоящие весенние деньки. Под утро будет сохраняться слабоположительная температура, а в дневное время воздух прогреется до +13…+18 градусов. Это соответствует климатическим показателям апреля.
Однако специалист отметил, что в пятницу, 14 апреля, из-за холодного ветра арктического антициклона температура может упасть на несколько градусов, но к Пасхе все вернется в норму.
По словам синоптика, к празднику на Европейской части России будет сухая и умеренно теплая погода. Столбики термометра ночью будут около нуля, а в дневные часы — от +8 до +13 градусов.
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