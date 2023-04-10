Пленка вместо кондиционера: новейшая разработка ученых избавит от летней жары

Никакого шума, платы за электричество и загрязненного воздуха. Неужели охладительные машины остались в прошлом?

Наступление весны ассоциируется с ярким солнцем и долгожданным теплом после зимних морозов. Люди радуются весенним лучам, но пару месяцев спустя упоительный восторг сменяется разочарованием из-за знойной жары. На помощь приходят спасательные кондиционеры в помещениях, однако у них есть свои минусы, например — трата электричества и загрязнение окружающей среды.

Решить эту проблему постарались ученые из Кембриджского университета в Великобритании. Они создали привлекательную альтернативу механическим охладителям воздуха. Ей оказалась пленка на растительной основе, которая способна охлаждаться под воздействием солнечных лучей. Об этом рассказали на весеннем симпозиуме Американского химического общества (ACS).

Известно, что современная пленка может быть разных оттенков. Такой материал способен существенно понизить температуру в квартире, машине и других помещениях. При этом он не нуждается в других источниках питания, достаточно светящего солнца.

Разработанная пленка основана на эффекте пассивного радиационного охлаждения (ПРО). Это умение определенных материалов рассеивать тепло, снижая градусы собственной температуры. Подобный эффект появляется из-за использования красящих пигментов. Одни цвета поглощают больше солнечного тепла и нагревают поверхность, а другие наоборот отражают тепло, благодаря чему температура вокруг понижается. По этой причине большая часть ПРО-материалов носят белый цвет или зеркальное покрытие.

Ученые поняли, как достичь такого же эффекта не прибегая к краскам: нанокристаллы целлюлозы (НКЦ), которые содержатся в растениях, способны меняться и образовывать цветные слои без использования пигментов.

В качестве эксперимента исследователи покрыли НКЦ базовым образцом белого цвета. Получился составной материал с эффектом ПРО. Когда через него проходили лучи солнца, температура понижалась примерно на четыре градуса. Эффект охлаждения на один квадратный метр вполне может конкурировать с небольшим кондиционером.

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