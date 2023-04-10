В Кремле прокомментировали идею о пасхальном перемирии на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78

Песков: идея пасхального перемирия не была выдвинута со стороны Киева

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Киевский режим отказался принимать прошлую инициативу Москвы. Возможна ли вторая попытка на перемирие?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии в зоне СВО. Он отметил, что украинская сторона не выдвигала предложений о режиме прекращения огня. Позицию Кремля по данному вопросу Песков озвучил журналистам.

«В данном случае пока никаких на этот счет не было инициатив. Но у нас только началась Страстная неделя, до сих пор таких инициатив не было», — объяснил пресс-секретарь президента.

В Кремле также попросили не забывать, что Москва уже предпринимала попытку и выдвигала инициативу, придерживалась ее. К сожалению, украинская сторона продемонстрировала свое несогласие с режимом прекращения огня.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Москвой и Киевом.

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