Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации
Из Артемовска эвакуировали семью из трех человек
Фото, видео: 5-tv.ru
Семьям, которые получают временное жилье, предоставляют горячее питание, помогают в оформлении документов и с поиском работы.
Из Артемовска продолжают эвакуировать местных жителей. Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк рассказала 5-tv.ru, что эвакуированных граждан привозят в Луганск и размещают в пункты временного содержания.
«Я взаимодействую с главами администраций, городов и районов. Мы вместе определяем, в какой город везем данных жителей», — рассказала Инна Швенк.
Семьям, которые получают временное жилье, предоставляют также горячее питание, помогают в оформлении документов, с поиском работы. Также семьям привозят продукты и вещи первой необходимости.
Одной из таких семей оказались Алексей, Татьяна и их дочь Диана. Им удалось покинуть Артемовск 31 марта. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru супруги рассказали, как их выводили из города и с чем им приходилось сталкиваться каждый день.
«По пять человек выводили, четыре с половиной километра мы шли пешком. Поля, огороды», — поделился Алексей.
Супруги не взяли с собой никаких вещей, кроме документов, так как любые вещи стали бы проблемой в пути. Перемещаться приходилось в том числе ползком, а также много падать, поэтому с вещами идти было бы крайне тяжело.
До эвакуации, призналась Татьяна, украинские боевики часто пугали их. Например, угрожали бросить гранату или застрелить.
«Говорили: „Выйдешь — убьем, увидим фонарик — убьем, какой-то свет — убьем, перебежки — убьем. В конце будем отходить и гранаты кинем, мы вам устроим, ждуны“», — рассказал Алексей.
Дочь супругов Диана после эвакуации уже начала ходить в школу. По ее словам, ребята приняли радушно, с некоторыми даже уже удалось подружиться. О времени дома Диана вспоминает с ужасом.
«То, что мы пережили, я никому никогда такого не пожелаю, потому что это ужасно», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медики эвакуируют пенсионеров из Новой Каховки под огнем ВСУ.
- 11 апр
- Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры
- 11 апр
- «Три варианта»: в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ
- 11 апр
- Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
- 11 апр
- Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
- 11 апр
- Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
- 11 апр
- Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска
- 11 апр
- В Кремле назвали ложными слухи о «начале второй волны мобилизации»
- 11 апр
- Может ли Украина за полгода создать ядерное оружие и как?
- 11 апр
- «Призываем подумать»: чат-бот написал «мирный план» по Украине за Шольца
- 11 апр
- Беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде
Читайте также
29%
-0.66 89.17
-1.12
Нашли ошибку?