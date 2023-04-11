Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 57

Из Артемовска эвакуировали семью из трех человек

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Семьям, которые получают временное жилье, предоставляют горячее питание, помогают в оформлении документов и с поиском работы.

Из Артемовска продолжают эвакуировать местных жителей. Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк рассказала 5-tv.ru, что эвакуированных граждан привозят в Луганск и размещают в пункты временного содержания.

«Я взаимодействую с главами администраций, городов и районов. Мы вместе определяем, в какой город везем данных жителей», — рассказала Инна Швенк.

Семьям, которые получают временное жилье, предоставляют также горячее питание, помогают в оформлении документов, с поиском работы. Также семьям привозят продукты и вещи первой необходимости.

Одной из таких семей оказались Алексей, Татьяна и их дочь Диана. Им удалось покинуть Артемовск 31 марта. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru супруги рассказали, как их выводили из города и с чем им приходилось сталкиваться каждый день.

«По пять человек выводили, четыре с половиной километра мы шли пешком. Поля, огороды», — поделился Алексей.

Супруги не взяли с собой никаких вещей, кроме документов, так как любые вещи стали бы проблемой в пути. Перемещаться приходилось в том числе ползком, а также много падать, поэтому с вещами идти было бы крайне тяжело.

До эвакуации, призналась Татьяна, украинские боевики часто пугали их. Например, угрожали бросить гранату или застрелить.

«Говорили: „Выйдешь — убьем, увидим фонарик — убьем, какой-то свет — убьем, перебежки — убьем. В конце будем отходить и гранаты кинем, мы вам устроим, ждуны“», — рассказал Алексей.

Дочь супругов Диана после эвакуации уже начала ходить в школу. По ее словам, ребята приняли радушно, с некоторыми даже уже удалось подружиться. О времени дома Диана вспоминает с ужасом.

«То, что мы пережили, я никому никогда такого не пожелаю, потому что это ужасно», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медики эвакуируют пенсионеров из Новой Каховки под огнем ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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