Экс-депутат Рады, участвовавший в попытке захвата храма УПЦ, погиб в ДТП
Коллеги политика назвали его кончину «неприятным известием».
Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images
На Украине погиб бывший депутат Верховной рады Владимир Стретович, который возглавлял захват одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в социальных сетях рассказали его коллеги. По их данным, политик умер в результате автомобильной аварии, и случилось это еще на прошлой неделе.
«Неприятное известие — в автоаварии ‹...› погиб Владимир Стретович», — сообщил в личном блоге экс-депутат Рады Александр Доний. Позже заявление подтвердил и другой знакомый покойного — Михаил Поживанов.
О непосредственном участии Стретовича в захвате храма УПЦ в роли главаря рассказала журналист из Украины Мирослава Бердник. Она подчеркнула, что нападение произошло незадолго до смерти депутата, но не уточнила, о каком именно храме идет речь.
Прежде стало известно, что при попытке захвата другого храма УПЦ погиб подобный Стретовичу гневитель Бога. Он напал на священника в селе Липовец Киевской области и вырвал крест из его рук. После ему стало плохо и он скоропостижно скончался.
Ранее 5-tv.ru писал, что прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье.
- 10 апр
- Глава раскольнической ПЦУ отменил пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
- 10 апр
- Противники УПЦ пытались захватить собор в Хмельницкой области
- 9 апр
- Прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье
- 9 апр
- Не гневите: захват храма УПЦ под Киевом закончился смертью одного из нападавших
- 7 апр
- Раскольническая ПЦУ проведет службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
- 6 апр
- Будет апелляция: что известно о судьбе киевского митрополита Павла
- 5 апр
- Киевский режим намерен выгнать монахов и из Почаевской лавры
- 3 апр
- Киевский режим продолжает притеснять УПЦ: новый конфликт вспыхнул в Хмельницком
- 3 апр
- УПЦ: глумившегося над молившейся у Киевской лавры госпитализировали без признаков жизни
- 2 апр
- Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о пропаже
Читайте также
87%
-0.66 89.17
-1.12
Нашли ошибку?