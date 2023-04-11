Экс-депутат Рады, участвовавший в попытке захвата храма УПЦ, погиб в ДТП

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 62

Коллеги политика назвали его кончину «неприятным известием».

Экс-депутат Рады, участвовавший в попытке захвата храма УПЦ, погиб в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

На Украине погиб бывший депутат Верховной рады Владимир Стретович, который возглавлял захват одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в социальных сетях рассказали его коллеги. По их данным, политик умер в результате автомобильной аварии, и случилось это еще на прошлой неделе.

«Неприятное известие — в автоаварии ‹...› погиб Владимир Стретович», — сообщил в личном блоге экс-депутат Рады Александр Доний. Позже заявление подтвердил и другой знакомый покойного — Михаил Поживанов.

О непосредственном участии Стретовича в захвате храма УПЦ в роли главаря рассказала журналист из Украины Мирослава Бердник. Она подчеркнула, что нападение произошло незадолго до смерти депутата, но не уточнила, о каком именно храме идет речь.

Прежде стало известно, что при попытке захвата другого храма УПЦ погиб подобный Стретовичу гневитель Бога. Он напал на священника в селе Липовец Киевской области и вырвал крест из его рук. После ему стало плохо и он скоропостижно скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что прихожан УПЦ выгнали из Киево-Печерской лавры молиться на улицу в Вербное воскресенье.

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