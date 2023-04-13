Не видно ни зги: мощная песчаная буря обрушилась на Китай

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Жители Китая надели маски из-за мощной песчаной бури

Фото, видео: © РИА Новости / Жанна Манукян; 5-tv.ru

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Погода

Выйти на улицы Пекина без средств индивидуальной защиты просто невозможно.

Жители Китая снова вынужденно надели маски. Мощная песчаная буря обрушилась на страну. Сильные ветры принесли тонны пыли из пустыни Гоби.

Стихия затронула десять провинций, в том числе столицу страны Пекин. Город накрыла желто-оранжевая пелена, людей просят оставаться дома. Находиться на улице без средств защиты невозможно.

В грузинском Батуми тоже тяжело что-то разглядеть. Город накрыл такой плотный туман, что пришлось на время закрывать аэропорт.

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