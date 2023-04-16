Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танки в контрнаступление в районе села Водяное под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Однако попытка оказалась провальной, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

По предварительным данным, боевики пытались прорваться в последние двое суток, но их вовремя выследили с дронов разведчики ВС РФ. После этого на противника навели российскую артиллерию и минометы.

«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и боевые машины пехоты (БМП), разбито несколько взводов пехоты», — сказано в сообщении.

До этого лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что для взятия Авдеевки в кольцо российской армии потребуется около месяца. По его мнению, бои будут сложными, поскольку город представляет собой крепость с бетонными укреплениями, соединенную с селом Спартак подземными переходами. А по ним противнику удобно скрытно перебрасывать в город резервы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой.