Стало известно о попытке контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в ДНР
В результате украинские боевики потеряли несколько танков.
Фото: REUTERS / Kai Pfaffenbach
Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танки в контрнаступление в районе села Водяное под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Однако попытка оказалась провальной, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
По предварительным данным, боевики пытались прорваться в последние двое суток, но их вовремя выследили с дронов разведчики ВС РФ. После этого на противника навели российскую артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и боевые машины пехоты (БМП), разбито несколько взводов пехоты», — сказано в сообщении.
До этого лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин заявил, что для взятия Авдеевки в кольцо российской армии потребуется около месяца. По его мнению, бои будут сложными, поскольку город представляет собой крепость с бетонными укреплениями, соединенную с селом Спартак подземными переходами. А по ним противнику удобно скрытно перебрасывать в город резервы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой.
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