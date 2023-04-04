«Улица за улицей»: военкор Матюшин спрогнозировал освобождение Авдеевки

Бои будут тяжелыми, так как город представляет собой крепость с бетонными укреплениями.

Для взятия Авдеевки в кольцо российской армии потребуется около месяца. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.

Он отметил, что продвижение российских военных затрудняет погода: после массивного снегопада на Донбасс обрушились дожди, в полях стоит непролазная грязь.

«Тем не менее, думаю, где-то месяц-полтора и кольцо над Авдеевкой замкнется. После этого начнется зачистка города путем нанесения массированных артиллерийских, авиационных ударов. Конечно, войдет штурмовая пехота, которая квартал за кварталом, улица за улицей будет очищать, что осталось от Авдеевки, где бои идут уже чуть больше года», — спрогнозировал Матюшин.

Он добавил, что бои будут сложными, так как город представляет собой крепость с бетонными укреплениями, соединенную с селом Спартак подземными переходами. По ним противнику удобно скрытно перебрасывать в город резервы.

По словам Матюшина, так уже было в 2014 году, когда украинские силы зашли в Авдеевку и оттуда отправляли подкрепления гарнизону украинских войск, находящихся в районе донецкого аэропорта.

«Когда наши войска в январе 2015 года взяли Донецк, Авдеевка укреплялась как форпост. Не стоит забывать, что между городом и соседним Спартаком еще с советских времен находится радиолокационная воинская часть. У нее имеются подземные ходы. Они ведут к Авдеевке, и ими активно пользуются украинские солдаты для скрытой переброски своих войск», — объяснил военкор.

Он также напомнил, что 30% Авдеевки занимает один из крупнейших в Европе коксохимических заводов, который тоже представляет собой мощную крепость, сравнимую с заводом обработки металлов в Артемовске и «Азовсталью» в Мариуполе. По прогнозу Матюшина, к штурму непосредственно авдеевского коксохима российские военные смогут приступить не раньше лета.

До этого появилась информация, что украинские войска готовятся оставить Авдеевку. Об этом сообщил бывший командир роты группировки «Айдар»* Евгений Дикий заявив, что российские военные взяли город в полукольцо. Он предупредил, что украинские подразделения могут оказаться на авдеевском направлении в такой же тяжелой ситуации, как и в Артемовске.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы ведут бои за Авдеевку.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории России.