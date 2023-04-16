Передвижной храм приехал к российским военным прямо на передовую

Сотни куличей приготовили для военных в зоне СВО пекари группировки «Центр»! Пасхальные угощения получились самые разные — и классические круглые, и самые настоящие армейские в виде буханки хлеба. Ну а к тем, кто по долгу службы не может покинуть свои позиции, приехал передвижной храм. На выездной литургии побывал Алексей Полторанин.

Дорогу на передовую развезло дождями, но отцу Роману добраться надо — в этот светлый праздник Пасхи его «храм на колесах» ждут бойцы группировки «Отважные».

«Здесь находится престол, там облачение. Здесь выставляются сосуды, здесь будет совершаться служба, здесь будет находиться священник, молиться и все есть для совершения полноценной службы», — говорит священнослужитель группировки «Отважные» ВС РФ иерей Роман Чебоненко.

Передвижной храм батюшке подарили десантники из Свердловской области. Сам отец Роман — полковой священник. Уже 14 лет на службе. И вот его «храм на колесах» на месте — осталось все подготовить для Пасхального поздравления.

Прямо на передовой отец Роман проводит молитву. Священнослужители сейчас призывают к любви заботе и миру. Пасха всегда проходит в торжественной обстановке, но здесь условия совершенно другие. Для военнослужащих приезд священнослужителя имеет большое значение, особенно, здесь, на передовой.

«Радость, поддержка. Что нас не забывают и что мы боремся за правое дело», — признается военнослужащий группировки «Отважные» ВС РФ с позывным «Фишер».

Каждый из военнослужащих получает пасхальное угощение — ароматные куличи испекли совсем недавно в новом передвижном армейском хлебозаводе подразделения материального обеспечения группировки Центрального военного округа. Перед тем как доставить куличи отец Роман освятил их.

«Данный хлебозавод поступил недавно на вооружение, личный состав быстро обучился на данном комплексе. И непосредственно убыли сюда на выполнение спецзадач», — рассказывает начальник отделения хлебозавода Центрального военного округа с позывным «Комета».

В день здесь могут выпекать для наших солдат более трех тонн готовой продукции. Накануне пасхи пекари группировки «Центр» приготовили сотни куличей разной формы — классические круглые или вот такие армейские в виде буханки хлеба.

Пасхальные угощения сразу развозят по подразделениям. Отец Роман на Пасху и в канун светлого праздника

старается объехать на своей машине как можно больше частей и подразделений, чтобы поздравить наших военных с одним из главных церковных праздников.