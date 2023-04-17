Американский подполковник уличил Байдена во лжи насчет ситуации на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18

Подполковник США Магиннис: утечка разведданных вскрыла ложь Байдена об Украине

Американский подполковник уличил Байдена во лжи насчет ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

Достоянием общественности стали документы, в которых отражена скрытая от граждан США реальность о положении дел в ВСУ.

Утечка секретных данных Пентагона обнажила роль Соединенных Штатов в украинском конфликте и тот факт, что президент страны Джо Байден обманывал своих граждан. Согласно рассекреченным разведданным, ситуация в Донбассе развивается не по планам Вашингтона. Такое заявление сделал подполковник армии США Роберт Магиннис в статье для Fox News.

«Конгресс и американский народ должны требовать подотчетности, правды и больше не лгать ‹...› Реальное положение дел написано в этих разведданных, что расходится с картинкой, которую администрация Байдена рисовала для американского народа. Почему президент Байден лжет своему народу?» — указал Магиннис

Как отмечает автор, американские президенты традиционно лгут своим гражданам. Так, например, Франклин Рузвельт в 1940 году обещал соотечественникам, что не пошлет их сыновей воевать за рубеж. В 1941-м случился Перл Харбор.

Теперь, продолжает Магиннис, у людей возникает все больше вопросов к администрации Байдена. Глава государства продолжает говорить об аморфной «защите демократии» и противостоянии Москве. Умалчивается одно — где во всей этой ситуации действия ради благополучия американцев и каковы национальные интересы Вашингтона в украинском конфликте?

В Штатах задержан младший авиационный специалист по кибертранспортным системам, рядовой ВВС США 1 класса Джек Тейшейра, сливший разведданные. Накануне ему предъявили обвинения. Парню грозить десть лет заключения за «несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне» и еще пять за «несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов». Западная пресса сообщает, что юноша публикует секретные документы с февраля 2022 года. И эта же пресса, по словам Магинниса, нарочно концентрируется на факте преступления, замалчивая содержание рассекреченных данных.

В слитых в Сеть документах описано состояние украинской армии, упомянуты планы США и НАТО по ее укреплению.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, экс-президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о виновнике подрыва «Северных потоков».

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