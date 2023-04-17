Российские бойцы отбили контратаки боевиков ВСУ на двух участках

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38

Минобороны РФ: войска группировки «Центр» отбили две украинские контратаки

Российские бойцы отбили контратаки боевиков ВСУ на двух участках

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

По данным Минобороны РФ, противник был отброшен на прежние позиции силами артиллерии — ударами с земли и воздуха.

Российские военные отразили две контратаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта. Противник потерял часть техники и живой силы, и был отброшен на прежние позиции после серии ударов с земли и с воздуха. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике», — цитирует его РИА Новости.

По данным Савчука, на Ямполовском участке фронта украинские националисты пытались вернуть утраченные позиции, отправив в бой взвод боевиков на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады. Группировка «Центр» ударила в ответ ствольной артиллерией на поражение.

«Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции», — отметил Савчук.

Кроме того, российские бойцы проявили себя и на красно-лиманском направлении. Артиллеристы лишили ВСУ склада боеприпасов, пункта временной дислокации и опорных пунктов. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ также удалось сбить украинский дрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации.

Тема:
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